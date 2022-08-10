حدث تاريخي.. شفاء رابع شخص في العالم من “الإيدز”.. والكشف عن طريقة العلاج





أعلن الأطباء عن شفاء رابع شخص في العالم عمره 66 عاما من مرض نقص المناعة البشرية.

وأوضح العلماء أنه تم علاج الرجل بزرع خلايا جذعية أخذت من شخص يعاني من تغيرات جينية نادرة مقاومة للفيروس. حسب “فيستي. رو”.

وشخص الأطباء إصابة هذا الرجل بمرض الإيدز عام 1988، وقبل بضع سنوات شخصت إصابته بسرطان الدم، وفي عام 2019 قرر الأطباء علاجه باستخدام الخلايا الجذعية المكونة للدم (التي تسبق نشوء خلايا الدم) تؤخذ من متطوع يعاني من متغيرات جينية نادرة.

ولا يتناول الرجل أدوية مثبطة لفيروس نقص المناعة البشرية منذ 17 شهرا. وإلى الآن لم يكتشف وجود الفيروس في دمه. فإذا أخذنا بالاعتبار أن هذا الرجل مصاب بمرض المناعة منذ أكثر من 30 عاما، فإن شفاءه يعد حدثا تاريخيا فعلا.

يشار، إلى أن أول مريض يشفى باستخدام هذه الطريقة كان رجلا أطلق عليه اسم “مريض برلين”. وبعد ذلك أعلن عن شفاء مريضين آخرين باستخدام هذه الطريقة في العلاج

صحيفة المرصد