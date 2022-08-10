مباحثات لتفعيل اتفاقيات صادر الهجن مع قطر





أعلن وزير الثروة الحيوانية حافظ إبراهيم عبد النبي، عن جاهزية الوزارة لتفعيل الاتفاقيات السابقة في مجال صادر الهجن، مع دولة قطر، لاهتمامها في هذا المجال

مشددًا على أهمية متانة العلاقات الثنائية المشتركة بين السودان وقطر في مجال سبل تعزيز دور قطاع الثروة الحيوانية، والتنسيق فيما تم الاتفاق عليه سابقا.

واستعرض حافظ ، مع السفير القطري بالخرطوم، علي عبد الرحمن الكبيسي، التعاون والقضايا المشتركة، وقال حافظ في تصريح صحفي أمس، إن الزيارة جاءت للتفاكر حول تبادل العلاقات التجارية ،والمزيد من التعاون حول تطوير المشاريع الاستثمارية الناجحة والعاملة في مجال رفع الإمكانات الاقتصادية لمصلحة شعبي البلدين، موضحًا أن الوزارة لديها اتفاقيات عديدة مشتركة، في مجالات تنمية وتطوير قطاع الثروة الحيوانية خاصة في مجال الصادر واللحوم الحمراء والمسالخ والمعامل البيطرية، مؤكدًا التزام الوزارة بتلبية جميع الرغبات، متطلعًا للمزيد من التعاون لتأسيس شراكة حقيقية مميزة، في مجال استهداف المشاريع الاستثمارية الناجحة، عبر تبادل المنفعة وتحقيق كل الأهداف المرجوة.

وأكد وكيل الوزارة د. الأمير جعفر سعد، جاهزية الوزارة بالاستعداد لتوفير كل الاحتياجات من اللحوم الحمراء، وكذلك التعاون في مجال الصادر الحي، داعيًا رجال الأعمال القطريين لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع.

وأشار السفير، إلى أن الاجتماع بحث التعاون حول العديد من الاحتياجات المطلوبة لدولة قطر.

الخرطوم : إبتهاج متوكل

صحيفة السوداني