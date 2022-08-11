شاهد بالصورة.. بتواضع كبير نالت عليه الاشادة والتقدير.. الفنانة ندى القلعة تجلس على الأرض لتشارك البسطاء في أكل (الكجيك)





خطفت الفنانة السودانية صاحبة الجماهيرية العريضة ندى محمد عثمان (القلعة) الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بفضل صورة وجدت عليها الإشادة والتقدير.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة الملقبة بسيدة الغناء السوداني وهي تجلس على الأرض بتواضع كبير لتتناول وجبات شعبية في السودان.

وشاركت القلعة خلال الصورة المتداولة بغزارة البسطاء في أكل العصيدة بملاح “الكجيك” حسبما أكد ناشرو الصورة, والمعروف أن الأكلة مشهور في غرب السودان حيث يبدع الأهالي هناك في صنعها بطريقة شهية.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين