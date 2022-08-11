شاهد بالصور.. الفنانة السودانية مونيكا تثير جدلاً واسعاً بعد ظهورها بأكتاف “عارية” وبنطلون جينز “ضيق”





أثارت المطربة السودانية الشهيرة مونيكا روبرت جدلاً واسعاً عقب ظهورها في صور متداولة على نطاق واسع عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وظهرت الفنانة السودانية التي تقيم بالعاصمة المصرية القاهرة خلال الصور وهي ترتدي أزياء مثيرة للجدل, حيث ظهرت وهي ترتدي جاكيت طويل وبنطلون جينز ضيق, ولكن أكثر ما أثار الجدل هو ظهور أكتافها “عارية”.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي كعادتهم انقسموا ما بين منتقد بشدة للفنانة وما بين مدافع عنها, حيث ترى الفئة الأولى أن الفنانةتريد إثارة الجدل بهذه الأزياء التي تعد ملابس منزل فقط.

فيما ترى الفئة الثانية أن مونيكا مطربة شهيرة وعرفت منذ بداياتها الفنية بأنها متحررة, إضافة إلى أن كل شخص له الحرية في اختياراته وخصوصياته.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين