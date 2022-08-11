طلاب مصريون يطورون جهازاً بإمكانه فحص السكر في الدم دون ألم





جهاز جلوكوكليب يهدف إلى أن يكون بديلا عن وخز الأصابع

يستخدم الجهاز التحليل الطيفي للأشعة تحت الحمراء

فاز 5 طلاب مصريين بالمركز الأول في مسابقة تصميم الرعاية الصحية العالمية بجامعة جونز هوبكنز لتصميم جهاز لفحص مستوىالسكر في الدم بدون ألم أو وخز بالإبر.

ويؤكد الطلاب الذين يدرسون في الجامعة الأمريكية في القاهرة إن جهاز جلوكوكليب يهدف إلى أن يكون بديلا عن وخز الأصابع أو غيره من اختبارات الدم المؤلمة، مما قد يساعد الملايين من مرضى السكري في جميع أنحاء العالم.

وبيـّن سيف شوكت وهو من طلاب الجامعة الأمريكية قسم هندسة الاتصالات كيفية عمل الجهاز: “الجهاز ده شبه الجهاز اللي بيقيس الأوكسجين في الدم، المفروض اللي بيقيس بيحط صباعه جوه الجهاز ويا إما بيضغط على زرار أو بيستخدم (تطبيق) الموبايل بتكون متوصلة بالجهاز عن طريق البلوتوث، من ساعة ما بيدوس على الزرار أو بيدوس على التطبيق بيبتدي الجهاز يأخد القرايات عشان يقيس السكر في الدم والقرايات بتظهر على الشاشة على طول وبتظهر أيضا على التطبيق. على التطبيق تقدر تشوف القياسات السابقة، التاريخ بتاعك، وتقدر تشوف شكل تاريخ (المرض) بتاعك عامل إزاي”.

ويستخدم الجهاز التحليل الطيفي للأشعة تحت الحمراء القريبة ويتصل بتطبيق على الهاتف المحمول، مما يتيح وسيلة مريحة وأكثر سهولة لمراقبة مستويات السكر في الدم.

العربيه نت