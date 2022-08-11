تحذير لشركات طيران من إدخال رُكاب إلى السودان بدون تأشيرة





كشفت مصادر عن صدور توجيه وتحذير من إدارة مطار الخرطوم وعدد من الجهات المُختصة إلى عدد من شركات الطيران بعدم نقل رُكاب إلى السودان دون حصولهم على تأشيرات من السفارات السودانية بالدول التي تحركوا منها.

وأشارت المصادر إلى أن القوانين تفرض على القادمين الأجانب إلى السودان من عدد من الدول على تأشيرة دخول، ولفتت إلى أن الفترة الماضية شهدت وصول أجانب إلى مطار الخرطوم دون تأشيرات دخول وهو الأمر الذي استدعى من السلطات المُختصة إجراء المُعالجات المطلوبة.

الخرطوم:طيران بلدنا