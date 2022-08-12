شاهد بالفيديو.. أشهر مادح سوداني يؤذن للصلاة بصوته العذب ويبهر جمهور مواقع التواصل





أبهر الشيخ والمادح السوداني المعروف إسماعيل محمد علي جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهر إسماعيل محمد علي والذي يعد من أشهر مداح الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في السودان وهو يؤذن للصلاة.

مقطع الفيديو لقي آلاف الإعجابات على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة, حيث عبر عدد كبير من المتابعين عن انبهارهم بصوت الشيخ العذب في الاذان وطالبوه بالمداومة على رفع الاذان في كل المساجد التي يزورها.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين