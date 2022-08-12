شاهد بالصورة.. الإعلامية السودانية جدية عثمان تسحر الأسافير بإطلالة جديدة ومتابعون (سبحان الله كل ما تكبري بتزيدي جمال)





نشرت الإعلامية والمذيعة السودانية المعروفة جدية عثمان تدوينة مرفقة معها صورة حديثة لها وذلك على حسابها الرسمي عبر عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أبهرت الإعلامية محبيها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بإطلالتها الأنيقة التي وجدت إشادة المئات.

جمهور مواقع التواصل وبعض المعلقين كتبوا تعليقات مشيدة ومتغزلة في مذيعة تلفزيون السودان وقناة الهلال السابقة, وجاء أبرز تعليق من أحد المتابعين قال فيه: (سبحان الله كل ما تكبري بتزيدي جمال).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين