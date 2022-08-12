شاهد بالفيديو.. مغترب سوداني يفاجئ والدته بعودته للبلاد ودخوله المنزل دون أن يخبرها..الأم تدخل في حالة فرح عارم..تسقط على الأرض وعناية الله تنقذها





أعد مغترب سوداني مفاجأة كبيرة لوالدته وذلك بوصوله للسودان ودخوله عليها في المنزل دون أن يخبرها مسبقاً بوصوله لأرض الوطن.

وبحسب رصد ومتابعة محررة محررة موقع النيلين فقد دخلت الأم في حالة فرح عارم فور وسقطت على الأرض فور رؤيتها لابنها المغترب في مشهد تسيل له الدموع.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الرغم من جمال المقطع والمفاجأة السارة التي أعدها الابن لأمه إلا انهم انتقدوا ما فعله الابن ونصحوا جميع المغتربين بالابتعاد عن مثل هذه التصرفات وعناية الله أنقذت هذه الأم المسكينة.

وبرروا ذلك في تعليقاتهم التي رصدتها محررة موقع النيلين بأن الأمهات في مثل هذه الأعمار يمكن أن يصابوا بحالات مفاجئة قد تتسبب في كارثة لا قدر الله نتيجة الفرح الكبير والمفاجئ.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين