شاهد بالفيديو.. الفنانة عوضية عذاب تقدم فاصل طويل من الرقص المثير ومتابعون (بنات عمك عذاب ماسكات الجو ومتصدرات التريند)





تداولت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو وجد حظه من الشهرة والتداول عبر منصات مواقع التواصل المختلفة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول على نطاق واسع الفنانة عوضية عذاب وهي تقدم فاصل طويل من الرقص المثير.

وقدمت عذاب رقصاتها خلال حفل خاص أحيته, ورقصت الفنانة المعروفة بمزاج رايق وبمساعدة عازف آلة الطبلة الذي زاد من حماسها على الرقص.

مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي من جانبهم كتبوا العديد من التعليقات التي رصدتها محررة موقع النيلين, حيث كتب أحدهم (بنات عمك عذاب ماسكات الجو ومتصدرات التريند) في إشارة للفنانة توتة عذاب شقيقة عوضية والتي ظهرت في عدد من المقاطع هذا الأسبوع.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين