الخرطوم تبحث مع وزارة العمل تحسين أوضاع العاملين





بحث والي الخرطوم المكلف، أحمد عثمان حمزة مع وزيرة العمل والإصلاح الإداري المكلف الدكتورة سعاد الطيب حسن، إنهاء التقاطعات بين الوزارة الاتحادية والولاية لتحسين أوضاع العاملين فى القطاع العام والخاص خاصة فيما يلي الصحة والسلامة المهنية وتدريب تأهيل العمالة للاستفادة من أصحاب المهن لزيادة الإنتاج.

وأكد الوالي على أهمية زيادة التنسيق وتبادل الزيارات الميدانية بين المؤسسات الاتحادية ووحدات الولاية ذات الصلة لتطبيق التشريعات التي تعمل على حفظ حقوق العاملين.

وأوضح أن الولاية بها عدد من مراكز التدريب المهني تعمل على تخريج عمالة مهرة في مختلف المجالات الفنية، وطالب بتعاون الوزارة الاتحادية للإسهام في زيادة عدد المراكز الفنية بالولاية لأهمية الدراسة الصناعية لعدم وجود عمالة ماهرة ومدربة في المجال الصناعي والتقني.

من ناحيتها أكدت وزيرة العمل على أهمية الزيارات التفتيشية لمكتب العمل للتأكد من تطبيق الاشتراطات الفنية المعنية بالصحة والسلامة المهنية و تفعيل بروتوكول الشراكة بين الولاية والوزارة الخاصة بالتدريب ورفع القدرات وزيادة وتأهيل مراكز التدريب المهني.

السوداني