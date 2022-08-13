توقعات الإرصاد: أمطار مصحوبة بنشاط الرياح والزوابع الرعدية بأجزاء متفرقة من البلاد





توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجوية خلال فترة الـ 24 ساعة القادمة أن تحافظ درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى على قيمها في معظم أنحاء البلاد ، وتوقعت هطول أمطار خفيفة الى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولايات البحر الأحمر ،الشمالية ، نهر النيل والخرطوم .

وتوقعت هيئة الإنذار المبكر هطول أمطار متوسطة الى غزيرة مصحوبة بنشاط الرياح السطحية والزوابع الرعدية التي قد تتسبب في جريان المياه عبر الأودية والمناطق المنخفضة في أجزاء متفرقة من ولايات كسلا ، القضارف ، سنار ، النيل الأزرق ،الجزيرة النيل الأبيض ، كردفان الكبرى ودارفور الكبرى .

وأوضحت هيئة الإرصاد أن من أهم معالم الطقس اليوم منخفض الهندي الموسمي ، ويمر الفاصل المداري شمال بورتسودان ، دنقلا ، جنوب وادي حلفا ،شمال الأبيض ، الفاشر والجنينة .

وقد سجلت البلاد أعلى درجة للحرارة اليوم بمدينتي دنقلا وبورتسودان 44 درجة ، وسجلت أدنى درجة بمدينة الجنينة 20، وكانت سجلت يوم أمس في مدينة بورتسودان 44 درجة وأدناها 18 درجة في مدينة رشاد .

كما توقعت الإرصاد أمطار رعدية في عطبرة ، شندي ، الخرطوم ، كسلا ، حلفا الجديدة ، الدويم ، ودمدني ،القضارف،الفاشر ، سنار ، الجنينة ، الأبيض، كوستي ، أم بنين،أبونعامة ،النهود ، نيالا، رشاد ، الدمازين ، كادقلي ، زالنجي ،الضعين وبابنوسة .

وأشارت الهيئة في نشرتها من المتوقع أن يكون الطقس غانماً جزئياً في مدينتي أبوحمد ،بورتسودان ،حلايب وشلاتين ،وصافي ومشمس في وادي حلفا ، وتوقعت زخات خلال فترة النهار بمدينتي دنقلا وكريمة ،وخلال فترة الليل بمدينة عطبرة.

سونا