شاهد بالصور.. عريس سوداني غيور يحمل عروسته بين يديه خوفاً عليها من أن تمازح ماء المطر أقدامها





في ظل الأجواء الخريفية الجميلة التي يعيشها السودان هذا الأيام تداول مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي صور لعروسين نال استحسان الجمهور.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهرت الصور المتداولة عريس سوداني يحمل عروسته ليعبر بها السيول الكثيفة التي ظهرت واضحة في الصور.

رواد مواقع التواصل تداولوا الصور على نطاق واسع وسط تعليقات مشيدة بالرومانسية العالية التي يتمتع بها العريس والتي دفعته لحمل زوجته أمام أعين الناس.

ووفقاً لتعليقات الجمهور والتي رصدتها محررة موقع النيلين فقد بالغ بعض المعلقين في وصف اللقطة, حيث كتب أحدهم (هي دي الرومانسية والغيرة لعلمكم العريس حمل عروسته بين يديه خوفاً عليها من أن تمازح ماء المطر أقدامها).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين