هل تذكرون الفنان نعيم عيسى بطل مسرحية “ريا وسكينة” .. شاهدوا كيف أصبح الآن ..ولمن قال “منهم لله”





نشر الإعلامي المصري عمرو الليثي على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” برومو الحلقة الجديدة من برنامجه “واحد من الناس” التي يستضيف فيها الفنان المصري نعيم عيسى والتي كشف فيها عن المعاناة التي يعيشها في الفترة الأخيرة بسبب عدم سؤال زملائه عنه على الرغم من مرضه.

وقال نعيم عيسى في برومو اللقاء الذي يعرض مساء غد (الأحد): “ليه بيجيبوني مشهد واحد في مسلسل؟ ليه حياتي انتهت وبقيت عيان ومريض ونايم على طول في البيت وأصحابي وزملائي مش بيزوروني.. منهم لله”.

يذكر أن نعيم عيسى شارك في العديد من الأعمال الفنية التي تخطت الـ190 عملاً فنياً وحققت نجاحاً كبيراً، من بينها مسلسل “شارع عبد العزيز” مع الفنان عمرو سعد وعلا غانم وسامي العدل، ومسلسل “العتبة الحمرا” مع الفنانة مي كساب، عزت أبو عوف، لطفي لبيب ومحمد شاهين، ومسلسل “أدهم الشرقاوي” عام 2009 بالتعاون مع العديد من الفنانين، أبرزهم نسرين إمام ومحمد رجب.

المرصد