بالفيديو.. قط يشرب من “برادة مياه” بطريقة مثيرة مثل البشر و يحصد ملايين المشاهدات





تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لقط حصد ملايين المشاهدات.

حيث يظهر القط وهو يشرب من برادة مياه مثل الإنسان.

وكان أحد الذين نشروا هذا الفيديو، حساب على “تويتر” يدعى “Buitengebieden”، ويقول إنه معني بنشر الأمور المتعلقة بالجانب الإيجابي.

واكتفى الحساب بتعليق مقتضب على الفيديو هو: “حافظ على نفسك رطبا”.

صحيفة المرصد