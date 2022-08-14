توقعات الإرصاد: هطول أمطار خفيفة الى متوسطة بأجزاء متفرقة من البلاد





توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجوية خلال فترة الـ 24 ساعة القادمة أن ترتفع درجات الحرارة العظمى ارتفاعاً طفيفاً بينما تنخفض درجات الحرارة الصغرى انخفاضاً طفيفاً في معظم أنحاء البلاد ، وتوقعت هطول أمطار خفيفة الى متوسطة في أجزاء متفرقة من جنوب ولاية البحر الأحمر ،جنوب ولاية نهر النيل ، الخرطوم وشمال وشرق دارفور وتوقعت هيئة الإنذار المبكر هطول أمطار متوسطة الى غزيرة مصحوبة بنشاط الرياح السطحية والزوابع الرعدية التي قد تتسبب في جريان المياه عبر الأودية والمناطق المنخفضة في أجزاء متفرقة من ولايات كسلا ، الجزيرة ، القضارف ، سنار ، النيل الأبيض ، النيل الأزرق ، كردفان الكبرى ، جنوب وغرب دارفور.

وأوضحت هيئة الإرصاد أن من أهم معالم الطقس اليوم منخفض الهندي الموسمي ، ويمر الفاصل المداري ببورتسودان ماراً بأبي حمد ،جنوب دنقلا ،شمال الأبيض ، الفاشر والجنينة .

كما سجلت البلاد أعلى درجة للحرارة اليوم بمدينتي أبي حمد وبورتسودان 41 درجة ، وسجلت أدنى درجة بمدينة رشاد 15، وكانت سجلت ليوم أمس في مدينة بورتسودان 43 درجة وأدناها 16 درجة في مدينة رشاد .

كما توقعت الإرصاد أمطار رعدية في شندي ، الخرطوم ، كسلا ، حلفا الجديدة ، الدويم ، ودمدني ،القضارف ، سنار ، الجنينة ، الأبيض، كوستي ، أم بنين،أبونعامة ،النهود ، نيالا، رشاد ، الدمازين ، كادقلي ، زالنجي ،الضعين وبابنوسة .

وأشارت الهيئة في نشرتها أن الطقس سيكون غائماً جزئياً في أبوحمد ،بورتسودان ، شلاتين ، دنقلا وكريمة ، وصافي ومشمس في وادي حلفا وحلايب ، وتوقعت أمطار متوسطة في عطبرة والفاشر.

سونا