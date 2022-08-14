محامي البشير: لا علاقة لنا بمبادرة (أهل السودان)





كشف عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول البشير، محمد الحسن الأمين، معلوماتٍ جديدة عن صحة البشير، وقال لـ(الحراك) إن البشير صحته في تحسن لكنه مازال تحت الإقامة الطبية المكثفة بمستشفى علياء بأمدرمان.

وحول الترويج لعودة البشير إلى الحكم مرة أخرى قطع الأمين بعدم صحة ذلك، واستبعد في الوقت ذاته وقوفهم إلى جانب مبادرة الطيب الجد، وشدد بالقول: ليست لنا أية علاقة بالمبادرة بجانب أننا لسنا من نحركها من وراء الستار، كما يظن البعض. وتابع: ماعندنا أي “كنتاك” مع أصحاب المبادرة، وجزم بأن مثل هذه المبادرات تفضح اليسار، وأردف: اليسار معروف عنهم أنهم بخطفوا الثورات، وأضاف: هم دايرين يحتكروا مستقبل البلاد لوحدهم دون إشراك القوى السياسية الأخرى، ولفت الأمين إلى أن الفيصل في ذلك هي الانتخابات.

الخرطوم ـ أيمن المدو

صحيفة الحراك السياسي