شاهد: فيديو كليب مثير يجمع بين المودل آيه آفرو والمطرب محمد الجزار يثير موجة من الجدل بمنصات التواصل





ثار مقطع فيديو متداول بمنصات التواصل الاجتماعي موجة من الغضب عقب ظهور المودل ايه آفرو والمطرب الشاب محمد الجزار في كليب وصف من قبل رواد مواقع التواصل بالمثير.



وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد انتقد عدد من الناشطين المطرب محمد الجزار على الكليب المشترك الذي صوره رفقه ايه آفرو حيث إنخرط رواد مواقع التواصل في الحديث عن الكليب الضجة متفاجئين من ظهور الجزار رفقة ايه آفرو بتلك الوضعيات المثيرة الأمر الذي جعلهم يركزون في الانتقاد على الجزار معللين نقدهم من خلال قولهم “ايه آفرو عرفناها بس الجزار البسوي فيهو ده شنو”.

الخرطوم:(كوش نيوز)