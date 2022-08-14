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شاهد بالفيديو.. طلاب جامعيين بالخرطوم يلعبون مع زميلاتهن تحت المطر (فتحي يا وردة غمضي يا وردة)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة من طلاب وطالبات إحدى الجامعات يلعبون و يلهون تحت رذاذ المطر.
و أظهر المقطع مجموعة من الشباب و الشابات وهم يلهون بواحدة من الألعاب الشعبية القديمة والمعروفة ب (فتحي يا وردة غمضي يا وردة).
و حاز الفيديو على إعجاب العديد من رواد مواقع التواصل، كما تباينت التعليقات بين معيدين لذكريات الطفولة و بين تعليقات سلبية تدين هذا التصرف من طلبة الجامعات.
الخرطوم: (كوش نيوز)