شاهد بالصور.. “احيته ميادة قمر الدين ومنال البدري” وسط حضور لفيف من المشاهير مراسم حفل زواج الناشطة المجتمعية “سوهندا” بصالة تحفتي





شهدت صالة تحفتي بالخرطوم يوم أمس وسط حضور لفيف من المشاهير بدء مراسم حفل زواج الناشطة المجتمعية “سوهندا عبد الوهاب”، وفق ما نقلت كوش نيوز.

وبعثت الناشطة المجتمعية والشاعرة سوهندا عبد الوهاب عبر صفحتها رسائل محبة وشكر لكل من شاركها هذا اليوم.

وقالت سوهندا: وانا عملت شنو في الدنيا عشان انحاط بكل المحبه دي؟ شعب كامل محتفي بزواجي

جد انا محظوظة حظ، شكرآ ياخ على كمية اللطف

شكرآ على كمية السماحة، شكرآ لنبل الإحساس

شكرآ للفرحة الشايفاها في عيونكم، وفي بوستاتكم وتعليقاتكم.

وأضافت: على فكرة انا اي زول كان معاي أمس

إحساسي الحقيقي إني اطايب اي زول ف يده

واسألو اتعشيت ولا لا؟ جاييني إحساس إني اقوم

اكفي الناس ديل براي محبه فيهم وإحتفاءً بجيتهم

واقعد معاهم اطايبهم من قريب فرحه ساي بجيتكم.

انا امس عملت حاجه مافي عروس بتعملها، انا جاتني زوله مريضه كانسر من عز وجعها عشان تفرح معاي

بفرحتي بطيبتها وعافيتها زغردت ليها، اقسم بالله انا ف اللحظة دي نسيت إني العروس وبس كنت فرحانة بجية الزوله دي، وكان ممكن اعرضلها واندقالها.

وأردفت: انا حقيقه فرحانه بمحبة الناس دي يوم أمس دا كان يوم مختلف بعنوان: اهلي ف ضيافة (اصحابي واخواني واخواتي) اي والله امس حقيقه اهلي كانوا ضيوف اصحابي.

شكرآ رفاقي وأحبتي وإخوتي في قروب (فرحة سوهندا) المحسسني إنه دا اول عرس ليهم، عزة والله وطالما عندي اخوان زيكم مابنضام وخليتو فرحة مضاعفة مضاعفة.

شكرآ للتكريم الجميل الكان من اخواتي واخواني في قروب وجبة الجمعة حقيقه انا بحبكم شديد شديد، شكرآ اخوي البريدو شديد الطيب عبدالمنعم ام دقرسي الجاني من أم دقرسي عشان يحضر حنتي، واهداني أجمل وأحلى خاتم في الدنيا حالفه خاتمك دا م امرقو من يدي نهائي.

ميادة قمرالدين ست الناس وحبيبة الشعب برفقة الجميله منال البدري كنتن الألق وكل الحضور انا بحبكن، شكرآ عشه الجبل على الحضور شكرآ شكرآ لكل الأهل والأصحاب والزملاء وباقي الناس

الجوني من كل مكان بدون إستثناء، حب الدنيا كله ليكم مليتوني محبه وسعاده انا بحبكم حب عيك، يوم أمس دا اي زول حاضر كان هو سيد المناسبة، وفرحته مختلفة، واردها ليكم فب افراحكم.

الخرطوم: (كوش نيوز)