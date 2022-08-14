السودان خال من دودة الفرنديد بحلول 2023م





قال رئيس اللجنة القومية لإشهاد استئصال دودة الفرنديد البروفيسور الصادق محجوب، إن السودان سيكون خالياً من الدودة الغينية (الفرنديد) بحلول العام 2023م.

وأضاف خلال الإجتماع الأول للجنة اليوم، إلى أن اللجنة ستبذل قصارى جهدها ليحصل السودان على شهادة استئصال مرض الدودة الغينية.

من جانبه، أبدى ممثل منظمة الصحة العالمية (WHO) د. محمد توفيق مشعل، إهتمامه بالمشروع، وأكد ضرورة دعم المنظمة للجنة للوصول إلى الهدف المنشود.

وفي نهاية الاجتماع قدم د. طارق عبد الله، عرضاً تفصيلياً يشرح فيه خطورة المرض والتحديات التي تواجه وزارة الصحة في حصر المصابين وتسجيل الحالات المؤكدة والمناطق الموبوءة بالمرض، وختم الإجتماع بالعديد من التوصيات التي تسهل عمل اللجنة.

صحيفة الصيحة