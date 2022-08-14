مطار الخرطوم الدولي.. رحلات الوصول والمغادرة ليوم الإثنين 15 أغسطس





مطار الخرطوم الدولي الاثنين 15 أغسطس

ظهر في جدول الرحلات المقررة يوم الاثنين رحلة إلى مدينة الأبيض العريقة لشركة بدر للطيران وتغادر بإذن الله عند الواحدة ظهرا لتقلع من مطار الأبيض ٤ عصرا.

الرحلات القادمة

٠٠.٢٥ السلام من مسقط

١.٠٠ صباحا بدر من القاهرة

٢.١٥ المصرية من القاهرة

٢.١٥ الإثيوبية من أديس

٢.١٥ العربية من الشارقة

٢.٣٠ بدر من اسطنبول

٢.٤٠ تاركو من الدمام

٢.٤٥ السعودية من جدة

٣.٣٠ تاركو من القاهرة

٥.٣٠ تاركو من دبي

٥.٤٠ فلاي ناس من الرياض

٦.٠٠ طيران أديل من جدة

٦.٤٥ فلاي ناس من الرياض

٧.٤٥ فلاي ناس من الدمام

٨.١٠ السعودية من الرياض

٨.٢٠ بدر من دبي

٩.١٠ تاركو من جدة

٩.١٠ تاركو من الرياض

١٠.٠٥ السعودية من جدة

١٠.٣٥ الإثيوبية من أديس

١١.٥٠ أديل من الرياض

١٢.٠٠ تاركو من الجنينة

١٢.٢٥ فلاي ناس من جدة

١٣.٠٠ بدر من جدة

١٣.٠٠ بدر من الدوحة

١٣.٠٠ من مروي Taquan air

١٣.١٠ فلاي ناس من جدة

١٤.٠٠ التركية من اسطنبول

١٤.٣٠ بدر من نيالا

١٤.٣٠ بدر من جوبا

١٥.٣٠ بدر من القاهرة

١٦.٠٠ بدر من الأبيض

١٦.٣٥ الإماراتية من دبي

١٦.٥٥ الإثيوبية من أديس

١٧.٣٠ تاركو من الفاشر

١٨.٣٠ المصرية من القاهرة

١٩.٠٠ تاركو من جدة

١٩.٠٠ تاركو من بورتسودان

٢٠.٠٠ بدر من جدة

٢٠.٣٠ بدر من بورتسودان

٢٠.٥٠ بدر من الرياض

٢١.١٥ العربية من الشارقة

٢١.٣٠ بدر من أسمرا

٢٢.٠٥ فلاي دبي من دبي

٢٢.٢٥ القطرية من الدوحة.

الرحلات المغادرة

الاثنين ١٥ أغسطس

٠٠.٣٠ العربية إلى الشارقة

٠٠.٣٥ التركية إلى اسطنبول

٠٠.٥٠ القطرية إلى الدوحة

٠١.١٠ السلام إلى مسقط

٣.٠٠ العربية إلى أبو ظبي

٣.١٥ المصرية إلى القاهرة

٣.٣٠ الإثيوبية إلى أديس

٤.٠٠ تاركو إلى الرياض

٤.١٥ السعودية إلى جدة

٤.٣٠ بدر إلى الدوحة

٥.١٠ تاركو إلى جدة

٥.٣٠ بدر إلى جوبا

٦.٣٠ فلاي ناس إلى الرياض

٧.٠٠ تاركو إلى الجنينة

٧.٠٠ طيران أديل إلى جدة

٧.٣٥ فلاي ناس إلى الرياض

٨.٣٥ فلاي ناس إلى الدمام

٩.٠٠ بدر إلى جدة

٩.٠٠ بدر إلى القاهرة

٩.٤٠ السعودية إلى الرياض

٩.٤٥ بدر إلى جدة

١٠.٠٠ بدر إلى مسقط

١٠.٣٠ بدر إلى نيالا

١١.٣٥ السعودية إلى جدة

١١.٣٥ الإثيوبية إلى أديس

١٢.٤٥ طيران أديل إلى الرياض

١٣.٠٠ بدر إلى الأبيض

١٣.١٥ فلاي ناس إلى جدة

١٤.٠٠ تاركو إلى الفاشر

١٤.٠٠ فلاي ناس إلى جدة

١٤.٣٠ بدر إلى الرياض

١٥.٠٠ تاركو إلى جدة

١٥.٣٠ تاركو إلى الدوحة

١٥.٣٥ التركية إلى نيروبي

١٦.٠٠ تاركو إلى بورتسودان

١٦.٠٠ بدر إلى جدة

١٧.٣٠ بدر إلى أسمرا

١٧.٣٠ بدر إلى بورتسودان

١٧.٥٥ الإثيوبية إلى أديس

١٨.٠٥ الإماراتية إلى دبي

١٨.٣٠ بدر إلى القاهرة

١٩.٣٠ المصرية إلى القاهرة

٢١.١٠ بدر إلى دبي

٢١.١٥ تاركو إلى أسمرا

٢١.٣٠ تاركو إلى القاهرة

٢٢.٠٠ العربية إلى الشارقة.

مكاوي قرشي