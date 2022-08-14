شاهد بالصور.. بائعة الورد تخطف الأضواء في احتفالات العيد 68 للجيش السوداني





في مبادرة لافتة خطفت بائعة الورد الشهيرة (مي) الأضواء، بمشاركتها في الاحتفال مع القوات المسلحة بالعيد 68.



ووسط اجواء خريفية ممطرة سجلت “مي” زيارة لعدد من مقرات القوات المسلحة ووزعت الورود والزهور على افراد الجيش السوداني، وفق وسائل إعلامية.



ورصد شهود عيان بالصور بائعة الورد خلال جولتها بمقرات القوات المسلحة وهي تقدم هدية عيد الجيش للضباط والجنود.



ورغم انها تعمل في بيع الورد ببورتسودان لكنها جاءت للاحتفال بعيد الجيش واهداء الورد بدون مقابل،كما تجولت مي وسط المواطنين لتحتفل أيضا بهذه المناسبة.

الخرطوم: (كوش نيوز)