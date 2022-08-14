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شاهد بالصور.. بائعة الورد تخطف الأضواء في احتفالات العيد 68 للجيش السوداني

2022/08/14
بائعة الورد جيش

في مبادرة لافتة خطفت بائعة الورد الشهيرة (مي) الأضواء، بمشاركتها في الاحتفال مع القوات المسلحة بالعيد 68.

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ووسط اجواء خريفية ممطرة سجلت “مي” زيارة لعدد من مقرات القوات المسلحة ووزعت الورود والزهور على افراد الجيش السوداني، وفق وسائل إعلامية.

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ورصد شهود عيان بالصور بائعة الورد خلال جولتها بمقرات القوات المسلحة وهي تقدم هدية عيد الجيش للضباط والجنود.

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ورغم انها تعمل في بيع الورد ببورتسودان لكنها جاءت للاحتفال بعيد الجيش واهداء الورد بدون مقابل،كما تجولت مي وسط المواطنين لتحتفل أيضا بهذه المناسبة.

الخرطوم: (كوش نيوز)

2022/08/14