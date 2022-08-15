وجدوهما جثتين هامدتين والمكيف في وضع التشغيل..وفاة عروسين بعد يومين من زفافهما





لقي عروسان جزائريان مصرعهما بعد مرور يومين من زفافهما في ظروف غامضة، حيث لم يظهر أي أثر عليهما ولا رائحة للغاز وكان المكيف في وضع التشغيل.

واستيقظ سكان حي ديار الزيتون في بلدية عزابة شرقي سكيكدة شمال شرق الجزائر صباح يوم الأحد، على خبر العثور على عروسين متوفين داخل المنزل الذي يقطنان به.

وذكرت صحيفة “الخبر” الجزائرية أنهما توفيا بعد يومين من زفافهما.

وذكرت الصحيفة إن عائلة العريس قد اتصلت به، إلا أنه لم يرد على الهاتف الأمر الذي دفع بها إلى الذهاب إلى منزل العروسين، حيث عثر عليهما جثتين هامدتين.

وقامت الحماية المدنية بنقل الجثتين إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى محمد دندان بعزابة.

وأكدت الحماية المدنية أنها لم تسجل أي أثر عليهما ولا رائحة للغاز، مشيرة في السياق إلى أنهم وجدوا المكيف الهوائي يعمل.

وباشرت مصالح الأمن المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد ملابسات الحادثة.

صحيفة البيان