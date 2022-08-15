تفاصيل الحكم الصادر ضد مسربي فيديو جثة نيرة أشرف





كشف محامي نيرة أشرف، طالبة المنصورة التي قتلت على يد زميلها في يونيو الماضي، عن الحكم الصادر بحق مسربي فيديو جثتها.

و قال خالد عبد الرحمن، إنه صدر حكم بحبس مسربي الفيديو، وهم 3 متهمين، بالحبس 6 أشهر وكفالة 20 ألف جنيه وغرامة 50 ألف جنيه، وفق “العربية نت”.

وكانت السلطات المصرية فتحت تحقيقاً عاجلاً في واقعة تسريب فيديو مؤلم وصادم لجثة نيرة أشرف بالمشرحة، حيث تم تداوله بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي.

الجدير بالذكر أن جثمان فتاة المنصورة “نيرة أشرف” التي قتلت ذبحاً على يد زميلها محمد عادل، ظهر بعد وقوع الحادث بلحظات وعليه آثار الدماء التي غطت كامل ملابسها.

صحيفة المرصد