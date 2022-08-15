شاهد بالفيديو.. خبيرة تجميل تكشف كواليس عن المذيعة تسابيح خاطر حدثت داخل المركز: (تسابيح لا تستطيع التوقف عن الكلام حتى بعد أن أضع لها “الروج” ) والمذيعة ترد بتدوينة خاصة





استضاف الدكتور والإعلامي أحمد حمد عبر برنامجه المذاع على إذاعة “هلا” خبيرة التجميل المعروفة هبة التوم والتي اشتهرت بعملها مع النجمات أبرزهم نجمة قناة سكاء نيوز تسابيح خاطر.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد كشفت خبيرة التجميل خلال الحلقة عن كواليس عملها مع تسابيح عندما تحضر إلى مركزها.

وقالت ضاحكة تسابيح لا تتوقف عن الكلام وتريد المشاركة في الحديث حتى بعد أن أضع لها “الروج” الذي يفترض أن يجعلها صامتة وسط ضحكاتها ومقدم البرنامج.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد قدمت تسابيح شكرها لخبيرة التجميل وذلك من خلال تدوينة قامت بنشرها على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وأرفقت معها فيديو الحلقة.

وكتبت نجمة النيل الأزرق والشروق والحدث السابقة في تدوينتها ما يلي:

(هو بيني بينك يا أحمد أنا فعلاً بجيها بكل الطاقة وبكون هايبر كل الوقت وبتتحملني وفعلاً ما بعرف أسكت إلا بعد ألف سؤال وبتكلم للحظة الأخيرة حتى وهي بتعمل لي في الروچ وبعترف عندي فرط طاقة وحركة.

شكراً من قلبي على محبتكم وصلتني وسارة التوم ذوق ورقي وشطارة وإحتراف وصداقة ولا يكتمل جمال الإجازة إلا بلمساتها. بحبكم الإتنين كل الشكر.).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين