شاهد بالفيديو.. قبل ساعات من عقد القران.. أم سودانية تكتشف أن ابنتها العروس حامل من إبن عمها





حكت الناشطة السودانية المعروفة “كوثر” قصة حقيقية صادمة حدثت بالسودان, القصة التي تابعها المئات على منصات مواقع التواصل الاجتماعي حقكتها الناشطة عبر صفحتها المتابعة.

وقالت الناشطة كوثر بحسب ما نقلت عنها محررة موقع النيلين: (القصة بدأت بانفصال أب وأم بعد زاج أنجبا من خلاله بنت, تزوج الأب من إمراة أخرى وتزوجت الأم من رجل آخر, وبعدها طلب الرجل من طليقته أن تبقى البنت تحت رعايته.).

وبالفعل أخذ الأب ابنته وقام بتربيتها مع إخوانها من زوجته الجديدة ومع إبن أخيه الذي يعمل معه, بعد سنوات كبرت البنت وكبر إبن عمها وأقاما علاقة عاطفية نتج عنها حمل البنت من إبن عمها.

لتقوم البنت بمصارحة إبن عمها بحملها منه ليقوم هو بمصارحة شقيقته التي طلبت منه أن يتقدم لأبيها للزواج منها ولكن دون أن يعلم بتفاصيل الحمل.

مرت الأيام دون أن يكمل إبن العم مراسم الزواج ليتقدم عمر الجنين في بطن البنت, للتوجه شقيقته بعد أن تم تحديد موعد عقد القران لأم البنت لتطلب منها زواج إبنتها الحامل لأخيها.

لكن الأمر رفضت رفضاً قاطعاً وما كان من أخت الولد إلا وأن صارحتها بحمل إبنتها من أخيها قبل ساعات من عقد القران, ليصاب الجميع بالصدمة.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد طالبت الناشطة كوثر في ختام حديثها الأمهات بضرورة متابعة بناتهم متابعة دقيقة وعدم التفريط في البنت مهما دعا الأمر.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين