شاهد بالفيديو.. أول حفل للمطربه عائشه الجبل بعد عودة قانون النظام العام.. تغني بالحجاب وتردد أشهر الأغنيات السودانية وأكثرها احتراماً وساخرون: (الشعب السوداني ما بجي إلا بالسوط)





سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان من الفنانة الشهيرة والمثيرة للجدل عشة الجبل وذلك في أعقاب ظهورها وهي ترتدي الحجاب خلال إحدى حفلاتها.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو الحفل الذي ربطوا التزام الفنانة الجبلية فيه بقرار عودة قانون النظام العام للعمل بالسودان, وكتب أحدهم تعليق ساخر قال فيه (الشعب السوداني ما بجي إلا بالسوط)

وتغنت الفنانة المثيرة للجدل خلال الحفل بالأغنية الشهيرة والتي يعشقها معظم الشعب السوداني (إذا الخاطر سرح عنك) للفنان الكبير الراحل زيدان إبراهيم.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين