شاهد بالفيديو.. فنانة سودانية تصرخ خلال حفل حاشد (اوووب علي قالوا النظام العام رجع…النصيحة رجع الوجع) وساخرون يشمتون فيها (رجع للزيك ديل)





أشعلت مطربة سودانية مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك عقب ظهورها في حفل حاشد أحيته بالغناء وتداوله الجمهور على نطاق واسع.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد أطلقت الفنانة المثيرة للجدل صرخات أثناء تقديمها لوصلتها الغنائية, حيث صرخت قائلة (اووووب علي قالوا قانون النظام العام رجع) وزادت على ذلك بقولها (النصيحة رجع الوجع).

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان تداول المقطع بسخرية كبيرة في الفنانة ورفيقاتها, وكتب أحدهم معبرا عن شماتته فيهم (قانون النظام العام رجع للزيك ديل).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين