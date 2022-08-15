نهاية مأساوية.. وفاة سيدة نسي الطبيب «فوطة» في بطنها بعد عملية قيصرية





توفيت سيدة مصرية من محافظة الدقهلية نتيجة خطأ طبي قاتل ، حيث نسي الطبيب فوطة في بطنها بعد إجرائها عملية قيصرية.

وتسببت الفوطة بإصابة السيدة بصديد في البطن وتسمم بالدم وتدهور بالجهاز المناعي أدى إلى وفاتها.

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة الأخبار المصرية فقد لقيت سيدة مصرية مصرعها بقرية القزاقزة مركز المنزلة، بمحافظة الدقهلية نتيجة الإهمال الطبي بعد إجرائها عملية ولادة قيصرية، بأحد المراكز الطبية الخاصة وتبين نسيان الطبيب “فوطة” بمكان إجراء العملية وهو ما تسبب في إصابتها بصديد بالبطن وتسمم بالدم ووفاتها.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا بورود بلاغ من “ص.ح.ص” 43 عامًا عامل، ومقيم قرية القزاقزة يتهم فيه “م .ج.م”49 عامًا، طبيب نساء وتوليد، ومقيم قرية “العصافرة” لقيامه بإجراء ولادة قيصرية لشقيقته “ن .ح.ص” 40 سنة ربة منزل، ومقيمة قرية “القزاقزة” داخل أحد المراكز الطبية بالمطرية.

وعقب ذلك شعرت بآلام بالبطن، وتوجه بها إلى مستشفى المنزلة العام، والتي أفادت له بوجود “فوطة”مكان إجراء العملية وإصابتها على إثر ذلك بصديد بالبطن وتدهور بالجهاز المناعي وتسمم بالدم، وتوفيت نتيجة لذلك وإتهم الطبيب بالإهمال الطبي، وتم مباشرة التحقيق .

البيان