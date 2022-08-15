توجيه من صحة الخرطوم بشأن الإعلان عن الأدوية والأعشاب





وجهت إدارة النباتات الطبية والعطرية بالإدارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة ولاية الخرطوم، استنادا على قانون الصيدلة ولاية الخرطوم لسنة 2012م، بعدم تقديم أي مادة إعلانية، أو النشر أو الإشتراك في نشر أي إعلان عن دواء أو مستخلص أو نبات عشبي، وذلك في إطار سعي إدارة النباتات الطبية والعطرية لتنظيم مجال التداوي بالأعشاب.

وأكد تعميم صحفي صادر من قسم التداوي بالأعشاب بإدارة النباتات الطبية والعطرية، أن الإعلان عن المستحضرات العلاجية يؤدي الى إنخفاض مستوى الوعي لدى المتلقي وترسيخ بعض المفاهيم الخاطئة والتي يصعب تغييرها عبر الأجيال، كما تؤدي إلى تضليل المتلقي في إتخاذ قرار العلاج المناسب لحالته، فضلا عن توهم البعض إصابتهم بمرض معين حسب ما تقدمه المادة الإعلانية ما يؤدى الى تناول العلاج الخاطىء وفقا لذلك.

صحيفة الصيحة