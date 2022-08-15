هجوم وحشي لقطيع هائج من البقر يسحق امرأة خمسينية





هاجم قطيع هائج من البقر امراة خمسينية لمدة 5 دقائق وكاد أن يودي بحياتها.

وتعرضت شارون إيلي لضربات في الرأس وكادت أن تُسحق حتى الموت على يد قطيع من البقر في هجوم “مرعب” حيث كانت محاصرة من قبل 20 بقرة في ريف لانكشاير الانجليزي وتمكن كلبها رالفي من الهرب.

وكانت المرأة تمشي في الريف مع كلبها وصديقها عندما واجهوا حيوانات عنيفة حيث تعرضت لإصابات بلغية، 15 ضلعاً مكسوراً ، ورئة مثقوبة ، وكاحل محطم ، وكسر في الترقوة ، وكدمات شديدة ووقع الحادث في 22 مايو في وقت سابق من هذا العام وفق صحيفة الديلي ميل .

وبعد 10 دقائق من الهجوم تم نقل إيلي إلى المستشفى وأمضت خمسة أيام في وحدة العناية المركزة وأسبوعين في وحدة الصدمات الرئيسية قبل نقلها إلى مستشفى بيرنلي التعليمي العام في لانكشاير لإعادة التأهيل.

وأمضت إيلي شهرًا في المستشفى وخضعت لعمليتين جراحيتين لإصلاح الكاحل وهي الآن تحث الآخرين على توخي الحذر عند عبور الحقول وبها أبقار حتى يتجنبوا نفس المصير المجهول حيث عادت إلى منزلها في قرية بلاكو ، لانكشاير.

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