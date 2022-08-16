مطار الخرطوم الدولي.. رحلات الوصول والمغادرة ليوم الثلاثاء 16 أغسطس





يشهد مطار الخرطوم يوم الثلاثاء 16 أغسطس 2022 تسييّر 55 رحلة إلى محطات داخلية وخارجية وننوه إلى أن الجدول اليومي للرحلات قابل للتعديل.

٠٠.٣٠ العربية إلى الشارقة

٠٠.٣٥ التركية إلى اسطنبول

٠٠.٥٠ القطرية إلى الدوحة

٠٠.٥٥ النيل إلى القاهرة

٢.٠١ تاركو إلى الشارقة

٣.٠٠ العربية إلى أبو ظبي

٣.١٥ المصرية إلى القاهرة

٣.٣٠ الإثيوبية إلى أديس

٤.١٥ السعودية إلى جدة

٥.١٠ تاركو إلى جدة

٦.٠٠ اليمنية إلى عدن

٦.٣٠ فلاي ناس إلى الرياض

٧.٠٠ تاركو إلى الجنينة

٧.٠٠ طيران أديل إلى جدة

٧.٠٠ بدر إلى الجنينة

٧.٣٠ بدر إلى كسلا

٧.٣٠ بدر إلى الدوحة

٧.٣٥ فلاي ناس إلى الرياض

٨.٠٠ تاركو إلى جوبا

٨.٣٥ فلاي ناس إلى الدمام

٩.٠٠ بدر إلى جدة

٩.٠٠ بدر إلى القاهرة

٩.٣٠ تاركو إلى نيالا

٩.٤٠ السعودية إلى الرياض

٩.٤٥ بدر إلى جدة

١٠.٢٥ فلاي دبي إلى دبي

١٠.٢٥ المصرية إلى القاهرة

١٠.٣٠ بدر إلى نيالا

١١.٣٥ الإثيوبية إلى أديس

١١.٣٥ السعودية إلى جدة

١١.٣٥ الكينية إلى نيروبي

١٢.٠٠ سودانير إلى جوبا

١٢.٠٠ بدر إلى دبي

١٢.٤٥ طيران أديل إلى الرياض

١٣.١٥ فلاي ناس إلى جدة

١٣.٥٥ الكينية إلى جوبا

١٤.٠٠ فلاي ناس إلى جدة

١٤.٢٠ بدر إلى الرياض

١٥.٠٠ تاركو إلى جدة

١٦.٠٠ سودانير إلى القاهرة

١٦.٠٠ تاركو إلى بورتسودان

١٦.٠٠ بدر إلى جدة

١٦.٥٥ الإثيوبية إلى أديس

١٨.٠٥ الإماراتية إلى دبي

١٨.٣٠ بدر إلى القاهرة

١٩.٠٠ تاركو إلى أسمرا

١٩.٠٠ بدر إلى الرياض

١٩.٣٠ المصرية إلى القاهرة

٢٠.٠٠ السعودية إلى نيروبي

٢٠.٣٠ تاركو إلى دبي

٢١.١٠ بدر إلى دبي

٢١.٣٠ تاركو إلى القاهرة

٢٢.٠٠ العربية إلى الشارقة

٢٢.٣٠ الإثيوبية إلى أديس

٢٣.١٠ بدر إلى جدة

الخرطوم:مكاوي قرشي