بالفيديو.. نحلة تدخل في فم رئيس وزراء كندي وتستقر ببطنه





دخلت نحلة بشكل مفاجئ في فم رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية، دوج فورد، أثناء كلمة له أمام الصحفيين، ما أثار ضجة لدى وسائل الإعلام الكندية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وصدم الصحفيون بمشهد دخول نحلة إلى فم فورد، خلال إجابته على أسئلتهم، حيث وثقت الكاميرات المشهد الطريف، لكن الأكثر إثارة أن النحلة دخلت فم السياسي الكندي واستمرت بالدخول إلى حلقه واستقرت في بطنه، وفق وكالة “سبوتنيك”.

وخلال إجابة فورد عن أسئلة الصحفيين المتعلقة بالرعاية الصحية، قاطعته النحلة من خلال الدخول إلى فمه والتسبب بحالة “تخبط معوي” على الهواء.

وبحسب “cbc”، قال فورد وهو يسعل بعنف: “أيها المسيح المقدس، لقد ابتلعت نحلة للتو”، لتسود بعدها حالة استغراب وتسمع أسئلة للاطمئنان من قبل الحاضرين.

وأخذ فورد رشفة ماء، وعلق على الموقف، قائلاً: “إنها تطن مرارا وتكرارا” (مشيرا إلى بطنه)، وعلى الرغم من أن بعض الألم كان واضحا على فورد، إلا أنه علق بعد ذلك، قائلا: “آسف يا رفاق. لقد هربت من هنا”، مشيرا إلى حلقه؛ أي أنها نزلت إلى معدته.

وسأل شخص من الجمهور ما إذا كان على ما يرام ويمكنه الاستمرار، فأجاب فورد: “أنا بخير. إنها تطن هناك”.

نحلة تدخل في فم رئيس وزراء كندي وتستقر ببطنه.. فيديوhttps://t.co/Udnj4JWcRP#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/r0CaNluakx — صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 15, 2022

صحيفة البيان