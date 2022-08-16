إنقاذ سوداني تائه في الصحراء السعودية من موت محقق





وثّق مقطع فيديو مصور، إنقاذ سوداني تائه في الصحراء السعودية، بعد أن كاد يفارق الحياة نتيجة الحر الشديد والعطش.

وطبقاً لصحيفة (الخليج)، قام فريق تطوعي ببدء حملة واسعة النطاق بحثاً عن السوداني التائه، وتمكّن بعد جهد كبير من العثور عليه وإنقاذه، بعد أن كان على وشك الموت تائهاً بين الجبال في مدينة الخاصرة التابعة لمنطقة الرياض، حسب ما نشرته صحيفة (عاجل) السعودية.

ونشر أحد أعضاء فريق الإنقاذ مقطع فيديو يظهر اللحظات الأولى من العثور على المفقود، تحت أشعة الشمس الحارقة بحالة صحية سيئة.

وقال فريق الإنقاذ إنه تم العثور على المفقود بالقرب من إحدى الأشجار، وهو يكاد يلفظ أنفاسه الأخيرة من شدة الحر والعطش، بينما قام أحد أعضاء الفريق بسكب الماء على وجهه وصدره كي يسترجع أنفاسه، إلى أن استفاق وعاد إلى وعيه.

وأكد أحد أعضاء الفريق أنه تم العثور عليه بعد عمليات بحث استغرقت أكثر من (24) ساعة، داعياً خلال مقطع فيديو آخر لكل من ساهم في عمليات البحث والإنقاذ بالأجر والثواب.

صحيفة الصيحة