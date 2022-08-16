شاهد بالفيديو.. مواطن سوداني يرد بقوة على أحد المطبلين للوالي في حضور الرئيس البرهان وجمع غفير من المواطنين (قول الصاح وما تكذب)





حصد مقطع فيديو واسع الانتشار على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي السودانية آلاف الاعجابات بعد ساعات قليلة من بثه على منصات مواقع التواصل.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع مواطن سوداني يرد بقوة على أحد المخاطبين لرئيس مجلس السيادة الفريق أو عبد الفتاح البرهان خلال لقائه بأهالي إحدى المناطق المتضررة بالسيول التي شهدتها البلاد مؤخراً.

ورد المواطن على المتحدث الذي تم وصفه بأحد التابعين والمطبلين للوالي, وكان المتحدث قد أشاد بجهود الولاية وبزيارة الوالي للمنطقة.

ليرد عليه المواطن المغبون بالنفي وأتهمه بالكذب موضحاً أن الوالي لم يخلع حذائه من أجل أن يصل لمناطق السيول كما لم تقم ولايته بعمل أي شيء.

وطالبه بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين بقول الحق وعدم الكذب وسط هتافات المواطنون الحاضرون الذين أعجبوا برد الرجل والذي تم وصفه على مواقع التواصل بالقوي والشجاع.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين