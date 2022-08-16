أسعار السيارات تعاود الارتفاع وانتعاش الطلب





يشهد سوق السيارات حركة في البيع والشراء عقب فترة كساد وتراجع في الأسعار خلال الفترة الماضية.

وأكد تجار ومتعاملون في سوق السيارات (كرين بحري) حدوث ارتفاع مجدَّداً في أسعار السيارات عقب ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازي

وشدَّدوا على استمرار عمليات البيع والشراء بالكاش فقط، دون الدخول في تعاملات الكسر أو البيع بالشيكات.

وقال أحد التجار: إن ارتفاع أسعار السيارات يأتي متزامناً مع ارتفاع الدولار بجانب سعي بعض التجار لزيادة الأسعار للحد من الكساد الذي ساد، مشيراً إلى توفر القوة الشرائية وانتعاش العرض والطلب، وقال: هناك تجار خزَّنوا أموالاً من السنة الماضية، والآن بدأوا في شراء السيارات وبلغ سعر سيارة “الفيرنا قيرعادي” موديل 2004 و2005م بسعر (2.800) جنيه، والكيلك موديل (نظيف) (4,500) جنيه، والبكاسى موديل 2021 بلغ سعره (26) مليار جنيه، والاكسنت مضلعة بمبلغ (4.500) جنيه.

الخرطوم: رشا

صحيفة الصيحة