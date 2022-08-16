وزارة الزراعة الخرطوم .. مواجهة التحديات لإنجاح العروة الصيفية





أكدت وزارة الزراعة والثروة والري بولاية الخرطوم الاهتمام بتقديم الدعم اللازم للمشاريع الزراعية لمواجهة تحديات موسم الخريف والعمل على إنجاح العروة الصيفية.

وقال المدير العام للوزارة دكتور سر الختم فضل المولى، لدى زيارة أمس، مشروع الجموعية الزراعي أن وزارته سخَّرت كافة إمكانياتها لتأهيل بنيات الري بالمشاريع الزراعية وتوفير المياه والتوسع الرأسي والأفقي لزيادة المساحات الزراعية وترقية وتطوير المنتجات،

ووجه بإحكام التنسيق مع الجهات ذات الصلة لحماية المشروع من السيول والفيضانات وتخفيف الضرر على المزارعين، داعياً إدارة المشروع إلى إعداد دراسة وافيه لتحسين كهرباء المشروع حتى تتمكَّن من تشغيل طلمبات الري بكامل سعتها، فضلاً عن صيانة ومراجعة العبَّارات والكباري كافة لتمكين وصول مياه الري لكل المساحات المستهدفة هذا العام خاصة وأن المشروع يسهم في توفير ثلث احتياجات الولاية من الخضروات بالإضافة إلى الأعلاف.

صحيفة الصيحة