إصابة زوجة بايدن بكورونا





أعلن البيت الأبيض، اليوم، الثلاثاء، إصابة جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بفيروس “كورونا” المستجد، مشيرا إلى أنها تعاني من “أعراض خفيفة”.

وذكر بيان صادر عن إليزابيث ألكساندر، مديرة مكتب الاتصالات لجيل بايدن، أن الأخيرة كانت تقضي إجازتها مع زوجها جو بايدن في ساوث كارولينا، عندما بدأت تعاني من الأعراض أمس الاثنين.

وتابع البيان أنه تم وصف عقار “باكسلوفيد” المضاد للفيروسات لجيل بايدن (71 عاما)، وسيتم عزلها في منزل العطلات لمدة 5 أيام على الأقل.

في سياق متصل، قال البيت الأبيض إن اختبار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لـ(كوفيد-19) جاء “سلبيا” صباح اليوم الثلاثاء، لكنه سيرتدي قناعا طبيا في الداخل لمدة 10 أيام، تماشيا مع إرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وكان بايدن تعافى من حالة ارتداد للفيروس في 7 أغسطس/ آب الجاري

العربية نت