إيران تسجل أول إصابة بجدري القردة





أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول إصابة مؤكدة بمرض جدري القردة في البلاد.

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، قالت الصحة الإيرانية في بيان، أنها “سجلت أول حالة إصابة مؤكدة بجدري القردة لدى فتاة تبلغ من العمر 34 سنة من مدينة الأهواز جنوبي البلاد”.

وأوضحت الوزارة أن الفتاة ستخضع للحجر الصحي في منزلها ومتابعة العلاج والفحوصات.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد صنفت الشهر الماضي مرض جدري القردة على أنه يمثل حالة طوارئ صحية عالمية تثير قلقا دوليا.

وأشارت إلى أن “هناك أكثر من 16 ألف حالة إصابة بمرض جدري القردة تم تسجيلها في 75 دولة، بالإضافة إلى 5 وفيات”.

ووفقا للصحة العالمية فإن “تفشي هذا الوباء يزداد بين الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال آخرين، وخاصة أولئك الذين لديهم علاقات جنسية متعددة”.

وتعتبر المنظمة مخاطر تفشي المرض معتدلة حول العالم، باستثناء المنطقة الأوروبية، التي ترى المنظمة أنها مرتفعة المخاطر فيما يتعلق بتفشي المرض.

كما دعت منظمة الصحة العالمية إلى تضامن دولي لمواجهة جدري القردة، للتعاون في تبادل اللقاحات والعلاج.

العربية نت