سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16-8-2022 في البنك الأهلي المصري بختام التعاملات





استقر سعر الدولار الأمريكي، أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 16-8-2022 في البنك الأهلي المصري في ختام التعاملات.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار اليوم، في البنك الأهلي المصري نحو 19.1 جنيه للشراء و19.16 جنيه للبيع.

البنك المركزي

ويبحث البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الجديدة على الودائع والقروض يوم الخميس 18 أغسطس الجاري وسط توقعات برفع سعر الفائدة أو الإبقاء عليها دون تغيير.

أسعار الفائدة

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعهـا الأخير 23 يونيو 2022 الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75٪.

وقال أحمد معطي الخبير الاقتصادي، إن الفيدرالي الأمريكي قرر خلال اجتماعه الماضي رفع الفائدة 75 نقطة أساس، كما قررت دول الخليج الكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية رفع أسعار الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي مباشرة.

سعر الفائدة

وأضاف معطي لـ فيتو، أن البنك المركزي المصري كان يضطر إلى رفع أسعار الفائدة في الماضي، عقب رفع الفيدرالي الأمريكي للحفاظ على المال الساخن، لكن الآن نحن غير مضطرين لذلك لأن المال الساخن خرج بالفعل.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن السوق المصري لن يتأثر كثيرًا بقرار الفيدرالي الأمريكي، بعد رفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس، كما أن مصر بدأت تتعايش مع الأزمة، ولجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، لن تكون مضطرة لرفع أسعار الفائدة بعد زيادة الفيدرالي الأمريكي.

العربية نت