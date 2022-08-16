مطار الخرطوم الدولي.. رحلات الوصول والمغادرة ليوم الأربعاء وأسعار التذاكر





يشهد مطار الخرطوم الدولي يوم 17 أغسطس 2022 حركة دؤوبة للرحلات القادمة من شتى اصقاع الأرض و يس كما يبدو من الدول المجاورة فقط لأن أغلب الركاب قادمين عبر الترانزيت من دول عديدة و لأنه في الغالب لا توجد رحلات مباشرة إلى أوروبا والامريكتين عدا التركية لذا يلجأ الركاب إلى الترانزيت.

الرحلات القادمة

الأربعاء ١٧ أغسطس

١.٠٠ بدر من القاهرة

١.١٥ بدر من الرياض

٢.١٥ المصرية من القاهرة

٢.١٥ الإثيوبية من أديس

٢.١٥ العربية من أبو ظبي

٢.٤٥ السعودية من جدة

٣.٢٠ بدر من جدة

٣.٣٠ تاركو من القاهرة

٥.٣٠ تاركو من دبي

٥.٤٠ فلاي ناس من الرياض

٦.٠٠ طيران أديل من جدة

٦.٤٥ فلاي ناس من الرياض

٨.١٠ السعودية من الرياض

٨.٢٠ بدر من دبي

٩.١٠ تاركو من جدة

٩.٢٥ المصرية من القاهرة

١٠.٠٥ السعودية من جدة

١٠.٣٥ الإثيوبية من أديس

١١.٥٠ أديل من الرياض

١٢.٠٠ تاركو من الجنينة

١٢.٢٥ فلاي ناس من جدة

١٣.٠٠ بدر من جدة

١٣.١٠ فلاي ناس جدة

١٤.٠٠ بدر من انجمينا

١٤.٥٥ العربية من الشارقة

١٥.٠٠ بدر من كانو

١٥.٣٠ بدر من القاهرة

١٦.٠٠ بدر من الأبيض

١٦.٣٠ الإماراتية من دبي

١٦.٥٠ بدر من بورتسودان

١٦.٥٥ الإثيوبية من أديس

١٧.٣٠ بدر من جوبا

١٨.٣٠ المصرية من القاهرة

١٩.٠٠ تاركو من بورتسودان

١٩.٠٠ تاركو من جدة

٢٠.٠٠ بدر من جدة

٢٠.٥٠ بدر من الرياض

٢١.٠٠ النيل من القاهرة

٢١.١٥ العربية من القاهرة

٢٢.٠٥ فلاي دبي من دبي

٢٢.٢٥ القطرية من الدوحة

٢٣.٣٠ تاركو من الدوحة.

الرحلات المغادرة

٠٠.٣٠ العربية إلى الشارقة

٠٠.٣٥ التركية إلى اسطنبول

٠٠.٥٠ القطرية إلى الدوحة

٣.٠٠ العربية إلى أبو ظبي

٣.١٥ المصرية إلى القاهرة

٣.٣٠ الإثيوبية إلى أديس

٤.١٥ السعودية إلى جدة

٥.١٠ تاركو إلى جدة

٥.٣٠ بدر إلى جوبا

٦.٠٠ بدر إلى كانو

٦.٣٠ فلاي ناس إلى الرياض

٧.٠٠ طيران أديل إلى جدة

٧.٠٠ تاركو إلى الجنينة

٧.٠٠ بدر إلى انجمينا

٧.٣٥ فلاي ناس إلى الرياض

٩.٠٠ بدر إلى القاهرة

٩.٠٠ بدر إلى جدة

٩.٤٠ السعودية إلى الرياض

١٠.١٠ بدر إلى بورتسودان

١٠.٢٥ المصرية إلى القاهرة

١١.٣٥ السعودية إلى جدة

١١.٣٥ الإثيوبية إلى أديس

١٢.٤٥ طيران أديل إلى الرياض

١٣.٠٠ بدر إلى الأبيض

١٣.١٥ فلاي ناس إلى جدة

١٤.٠٠ تاركو إلى الفاشر

١٤.٠٠ فلاي ناس إلى جدة

١٤.٣٠ بدر إلى الرياض

١٥.٠٠ تاركو إلى جدة

١٥.٣٠ تاركو إلى الدوحة

١٥.٤٠ العربية إلى الشارقة

١٦.٠٠ بدر إلى جدة

١٦.٠٠ تاركو إلى بورتسودان

١٧.٠٠ بدر إلى اسطنبول

١٧.٥٥ الإثيوبية إلى أديس

١٨.٠٥ الإماراتية إلى دبي

١٨.٣٠ بدر إلى القاهرة

١٩.٣٠ المصرية إلى القاهرة

١٩.٤٠ تاركو إلى الدمام

٢١.١٠ بدر إلى دبي

٢١.٣٠ تاركو إلى القاهرة

٢١.٥٥ العربية إلى القاهرة

٢٢.٠٠ النيل إلى القاهرة

٢٣.٠٥ فلاي دبي إلى دبي.

هذه بعض اسعار التذاكر

عروض الخطوط العربية

ذهاب فقط :

الخرطوم القاهرة 100.000

الخرطوم الشارقة 105.000

الخرطوم ابوظبي 156.000

الخرطوم اسطنبول 198.000

الخرطوم الدوحة 135.000

الخرطوم عمان 150.000

الخرطوم البحرين 165.000

الخرطوم بيروت 186.000

الخرطوم بغداد 225.000

الخرطوم تركيا (مطار بودروم ميلاس) 198.000

الخرطوم مومباي 220.000

الخرطوم سيرلانكا (مطار باندارنيك)

245.000

الخرطوم دلهي 186.000

الخرطوم الدمام 162.000

الخرطوم اربيل 255.000

الخرطوم الإسكندرية 155.000

الخرطوم حيدر اباد 198.000

الخرطوم الكويت 195.000

الخرطوم مسقط 157.000

الخرطوم القاهرة 178.000

الخرطوم الشارقة 165.000

الخرطوم ابوظبي 234.000

الخرطوم الدوحة 270.000

تاركو للطيران

الخرطوم دبي 85,000

الخرطوم الشارقة 85,000

الخرطوم القاهرة 120‪,000‪

الخرطوم جدة 120.000

الخرطوم الرياض 150.000

الخرطوم الدمام 156‪,000‪

الخرطوم الدوحة 185,000

الخرطوم انجمينا 180.000

الذهاب والعودة

الخرطوم القاهرة الخرطوم 180‪,000‪

الخرطوم دبي الخرطوم 162‪,000‪

الخرطوم الشارقة الخرطوم 150,000

بدر للطيران

الخرطوم دبي 92,266

الخرطوم جدة 120.000

الخرطوم الرياض 150.000

الخرطوم ابوظبي 137,200

الخرطوم اسطنبول 215‪,000‪

الذهاب والعودة بدر

الخرطوم القاهرة الخرطوم 192.000

الخرطوم اسطنبول الخرطوم 270‪,100‪

✅ الاسعار غير ثابتة

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