مطار الخرطوم الدولي.. رحلات الوصول والمغادرة ليوم الأربعاء وأسعار التذاكر
يشهد مطار الخرطوم الدولي يوم 17 أغسطس 2022 حركة دؤوبة للرحلات القادمة من شتى اصقاع الأرض و يس كما يبدو من الدول المجاورة فقط لأن أغلب الركاب قادمين عبر الترانزيت من دول عديدة و لأنه في الغالب لا توجد رحلات مباشرة إلى أوروبا والامريكتين عدا التركية لذا يلجأ الركاب إلى الترانزيت.
الرحلات القادمة
الأربعاء ١٧ أغسطس
١.٠٠ بدر من القاهرة
١.١٥ بدر من الرياض
٢.١٥ المصرية من القاهرة
٢.١٥ الإثيوبية من أديس
٢.١٥ العربية من أبو ظبي
٢.٤٥ السعودية من جدة
٣.٢٠ بدر من جدة
٣.٣٠ تاركو من القاهرة
٥.٣٠ تاركو من دبي
٥.٤٠ فلاي ناس من الرياض
٦.٠٠ طيران أديل من جدة
٦.٤٥ فلاي ناس من الرياض
٨.١٠ السعودية من الرياض
٨.٢٠ بدر من دبي
٩.١٠ تاركو من جدة
٩.٢٥ المصرية من القاهرة
١٠.٠٥ السعودية من جدة
١٠.٣٥ الإثيوبية من أديس
١١.٥٠ أديل من الرياض
١٢.٠٠ تاركو من الجنينة
١٢.٢٥ فلاي ناس من جدة
١٣.٠٠ بدر من جدة
١٣.١٠ فلاي ناس جدة
١٤.٠٠ بدر من انجمينا
١٤.٥٥ العربية من الشارقة
١٥.٠٠ بدر من كانو
١٥.٣٠ بدر من القاهرة
١٦.٠٠ بدر من الأبيض
١٦.٣٠ الإماراتية من دبي
١٦.٥٠ بدر من بورتسودان
١٦.٥٥ الإثيوبية من أديس
١٧.٣٠ بدر من جوبا
١٨.٣٠ المصرية من القاهرة
١٩.٠٠ تاركو من بورتسودان
١٩.٠٠ تاركو من جدة
٢٠.٠٠ بدر من جدة
٢٠.٥٠ بدر من الرياض
٢١.٠٠ النيل من القاهرة
٢١.١٥ العربية من القاهرة
٢٢.٠٥ فلاي دبي من دبي
٢٢.٢٥ القطرية من الدوحة
٢٣.٣٠ تاركو من الدوحة.
الرحلات المغادرة
٠٠.٣٠ العربية إلى الشارقة
٠٠.٣٥ التركية إلى اسطنبول
٠٠.٥٠ القطرية إلى الدوحة
٣.٠٠ العربية إلى أبو ظبي
٣.١٥ المصرية إلى القاهرة
٣.٣٠ الإثيوبية إلى أديس
٤.١٥ السعودية إلى جدة
٥.١٠ تاركو إلى جدة
٥.٣٠ بدر إلى جوبا
٦.٠٠ بدر إلى كانو
٦.٣٠ فلاي ناس إلى الرياض
٧.٠٠ طيران أديل إلى جدة
٧.٠٠ تاركو إلى الجنينة
٧.٠٠ بدر إلى انجمينا
٧.٣٥ فلاي ناس إلى الرياض
٩.٠٠ بدر إلى القاهرة
٩.٠٠ بدر إلى جدة
٩.٤٠ السعودية إلى الرياض
١٠.١٠ بدر إلى بورتسودان
١٠.٢٥ المصرية إلى القاهرة
١١.٣٥ السعودية إلى جدة
١١.٣٥ الإثيوبية إلى أديس
١٢.٤٥ طيران أديل إلى الرياض
١٣.٠٠ بدر إلى الأبيض
١٣.١٥ فلاي ناس إلى جدة
١٤.٠٠ تاركو إلى الفاشر
١٤.٠٠ فلاي ناس إلى جدة
١٤.٣٠ بدر إلى الرياض
١٥.٠٠ تاركو إلى جدة
١٥.٣٠ تاركو إلى الدوحة
١٥.٤٠ العربية إلى الشارقة
١٦.٠٠ بدر إلى جدة
١٦.٠٠ تاركو إلى بورتسودان
١٧.٠٠ بدر إلى اسطنبول
١٧.٥٥ الإثيوبية إلى أديس
١٨.٠٥ الإماراتية إلى دبي
١٨.٣٠ بدر إلى القاهرة
١٩.٣٠ المصرية إلى القاهرة
١٩.٤٠ تاركو إلى الدمام
٢١.١٠ بدر إلى دبي
٢١.٣٠ تاركو إلى القاهرة
٢١.٥٥ العربية إلى القاهرة
٢٢.٠٠ النيل إلى القاهرة
٢٣.٠٥ فلاي دبي إلى دبي.
هذه بعض اسعار التذاكر
عروض الخطوط العربية
ذهاب فقط :
الخرطوم القاهرة 100.000
الخرطوم الشارقة 105.000
الخرطوم ابوظبي 156.000
الخرطوم اسطنبول 198.000
الخرطوم الدوحة 135.000
الخرطوم عمان 150.000
الخرطوم البحرين 165.000
الخرطوم بيروت 186.000
الخرطوم بغداد 225.000
الخرطوم تركيا (مطار بودروم ميلاس) 198.000
الخرطوم مومباي 220.000
الخرطوم سيرلانكا (مطار باندارنيك)
245.000
الخرطوم دلهي 186.000
الخرطوم الدمام 162.000
الخرطوم اربيل 255.000
الخرطوم الإسكندرية 155.000
الخرطوم حيدر اباد 198.000
الخرطوم الكويت 195.000
الخرطوم مسقط 157.000
الخرطوم القاهرة 178.000
الخرطوم الشارقة 165.000
الخرطوم ابوظبي 234.000
الخرطوم الدوحة 270.000
تاركو للطيران
الخرطوم دبي 85,000
الخرطوم الشارقة 85,000
الخرطوم القاهرة 120,000
الخرطوم جدة 120.000
الخرطوم الرياض 150.000
الخرطوم الدمام 156,000
الخرطوم الدوحة 185,000
الخرطوم انجمينا 180.000
الذهاب والعودة
الخرطوم القاهرة الخرطوم 180,000
الخرطوم دبي الخرطوم 162,000
الخرطوم الشارقة الخرطوم 150,000
بدر للطيران
الخرطوم دبي 92,266
الخرطوم جدة 120.000
الخرطوم الرياض 150.000
الخرطوم ابوظبي 137,200
الخرطوم اسطنبول 215,000
الذهاب والعودة بدر
الخرطوم القاهرة الخرطوم 192.000
الخرطوم اسطنبول الخرطوم 270,100
✅ الاسعار غير ثابتة
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