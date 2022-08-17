تخفيض سعر الأسمنت





اتفقت مصانع الأسمنت بالبلاد، على تخفيض سعر الطن دعماً لقرار وزيرة الصناعة بالرقم (22) والخاص بإيقاف تحصيل الرسوم غير المباشرة على الأسمنت الجاهز (الكنكر)، حيث تم تخفيض ما قيمته (2300- 3000) جنيه من سعر الطن حمايةً للمنتجات المحلية وتقريباً لفرق السعر بين المستورد والجاهز.

وبحسب (سونا)، جاء ذلك على خلفية قرار وزيرة الصناعة الذي نص على إيقاف تحصيل الرسوم غير المباشرة على الأسمنت الجاهز (الكنكر) بواقع (2800) جنيه للطن المفروضة للعام 2022م مع الإبقاء على (500) جنيه للطن والتي كانت مطبقة للعام 2021م والذي جاء استناداً على قانون تنمية وتنظيم الصناعة للعام 2021م بالبلاد، حيث جاء القرار ضمن استراتيجية الوزارة ورؤيتها للنهوض بالقطاع الصناعي في المرحلة المقبلة.

يذكر أن وزيرة الصناعة عقدت في وقتٍ سابق اجتماعاً مع مديري مصانع الأسمنت بقاعة الوزارة، أمن على ضرورة نهضة قطاع الأسمنت ومعالجة الأزمات خاصةً بعد زيارة الوزيرة لمصانع الأسمنت والتعرّف على المشاكل ميدانياً سعياً في حلها بمعالجة تعدّد الجبايات والرسوم المفروضة على القطاع الصناعي وحماية المنتجات الأولية ضمن إستراتيجية التنمية الصناعية.

صحيفة الصيحة