الإتحادي الأصل يضع خارطة طريق لحل الأزمة ويؤكد أنها إضافة لنداء أهل السودان





أجاز قطاع التنظيم بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، في اجتماع طارئ ورقة عمل مقدمة من السيد محمد الحسن الميرغني نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ورئيس قطاع التنظيم بالحزب تمثل خارطة طريق لحل الازمة السودانية.

ونصت الخارطة الطريق علي فترة انتقالية لا تزيد عن عام، وشكيل حكومة كفاءات وطنية من مستقلين ، والاعداد لانتخابات حرة ونزيهة فى نهاية الفترة الانتقالية بعد اكتمال متطلباتها من وضع قانون للاحزاب وقيام مفوضية الانتخابات والاحصاء السكاني وتشكيل المحكمة الدستورية، فضلا عن عقد موتمر اقتصادي بعد شهر من تشكيل الحكومة بمشاركة خبراء من داخل وخارج البلاد ورجال الاعمال و المستثمرين وبيوت الخبرة لوضع خطة اسعافية عاجلة لتحسين معاش الناس وخطة أنية ومستقبلية طويلة الامد لمعالجة.

وأكد محمد المعتصم حاكم القيادي بالحزب الاتحادي الديموقراطي الاصل، أن خارطة الطريق التى طرحها الحسن الميرغني هي إضافة متكاملة لنداء اهل السودان للوفاق الوطني، وبالتالي فإن رؤية السيد الحسن ستطرح علي كافة القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني السودانية وأيضا علي كافة المنظمات الإقليمية والدولية لتجد الدعم والمساندة حتي يتحقق الإجماع الوطني التام .

واضاف حاكم في حديثه لموقع ( ST) : نحن في الحزب الاتحادي الديموقراطي الأصل حريصون كالآخرين للخروج بالبلاد الي بر الأمان خاصة تحقيق السلام والاتفاق علي الترتيبات الأمنية بالنسبة للحركات المسلحة ونبذ العنف وكل أشكال العنصرية وخطاب الكراهية فالسودان وطن يسع الجميع نستند فيه علي مفهوم المواطنة دون أدني تفرقة دينية او ثقافية او عرقية او جهوية.

الخرطوم: ST