الدولار يرتفع مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي





شهد يوم الأربعاء إرتفاع جديد للدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي بعد أن شهد موجة من الإستقرار في الشهور الماضية وسبق أن وصل في مارس الماضي لنحو 770 جنيهاً وهو اعلى رقم قياسي يسجله مقابل الجنيه.

يوم الأربعاء 17 أغسطس 2022 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 580.00 جنيهاً.

وقامت عدد من البنوك التجارية صباح الأربعاء بإعلان أسعار الدولار وتراوح بين 567 -568 جنيه للدولار، حيث تفوق سعر الدولار والعملات الأجنبية في السوق الموازي على سعر البنوك .

الخرطوم (كوش نيوز)