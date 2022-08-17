شاهد بالفيديو.. رجل “ستيني” يقدم فاصل من الرقص المثير مع الفنانة هدى عربي يظهر من خلاله لياقة بدنية عالية وساخرون يمازحوه (الليلة إلا تنوم في الكنبة)





شهد حفل خاص أحيته الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي بإحدى صالات الأفراح بالعاصمة السودانية الخرطوم لقطة طريفة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فإن بطل المقطع المتداول على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي رجل سوداني عرفه ناشرو المقطع بالرجل الستيني.

وظهر الرجل وهو متفاعلاً في الرقص مع الأغنية الحماسية التي قدمتها فنانة الحفل هدى عربي, حيث تفاعل بالرقص على طريقة “العرضة” الشهيرة في السودان.

الفنانة تفاعلت مع رقصات الرجل الستيني الذي ظهر بلياقة عالية على حد وصف المتابعون وبادلته الرقصات, رواد مواقع التواصل مازحوا الرجل من خلال تعليقاتهم التي تابعتها محررة موقع النيلين حيث كتب أحدهم ممازحا (الليلة إلا تنوم في الكنبة).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين