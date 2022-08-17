شاهد بالصورة والفيديو.. العز أصحاب.. في رحلة طويلة بالطيران والبر مواطنون خليجيون يحضرون خصيصاً ليشاركون صديقهم السوداني فرحه بإحدى القرى السودانية والإشادات تنهال عليهم





تداولت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي السودانية وبشكل كبير مقطع فيديو من مناسبة زواج أحد الشباب السودانيين التي أقامها بمسقط رأسه.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فلم تكن لقطة المناسبة هي الحدث الأبرز, حيث كان الحدث الأبرز مشاركة أصدقاء العريس من إحدى الدول الخليجية والذين حضروا خصيصاً لمشاركته الفرح.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا المقطع تحت عنوان (العز أصحاب) مع تعليقات مشيدة بأصدقاء العريس الذين حضروا لمسقط رأسه, كما ذكروا أن العريس السوداني لو لم يكن نعم الصديق لهم لما قطعوا كل هذه المسافة بالطيران والبر ليشاركوه أفراحه.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين