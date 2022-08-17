شاهد بالفيديو: رقص مُثير وأزياء خليعة من فتاة رفقة مطرب سوداني شاب أعلى المسرح يثير موجة من الغضب بالسوشيال ميديا





تداول ناشطون بمنصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت من خلاله فتاة سودانية ترتدي أزياء محذقة وتقدم فاصلا من الرقص المثير بحسب ماذكر بعض المعلقين رفقة الفنان المثير للجدل علي كايرو.



وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز ) فقد كانت الفتاة تقف بجانب علي كايرو في خشبة المسرح وتقدم رقصاتها المثيرة بجانب إملائها لكايرو بعض الكلمات ليتم ترديدها في الحفل الأمر الذي جعل رواد مواقع التواصل يشنون عليها هجوما عنيفا بسبب فستانها المحذق وعدم احترامها لسنها .

الخرطوم:(كوش نيوز )