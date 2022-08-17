حركة نشطة للبيع وشراء الذهب بالأسواق





في استطلاع أجرته (الصيحة) عن عمليات البيع والشراء للمشغولات الذهبية في (عمارة الذهب) كشفت الجولة عن حركة نشطة للبيع والشراء واستبدال الذهب في السوق.

وقال أحد العاملين بمحل (ساورة للمجوهرات) إن هناك شراء واستبدال و نسبة البيع أكبر خاصة من قبل السيدات،

أما عن العينات المتوفرة في السوق (التركي، البحريني والكويتي) والنوعية الأكثر شراءً هي التركي لأنها متجدِّدة (التشكيلات) كما أوضح أن سعر الجرام التركي (٣٨) ألف جنيه، أما الكويتي و البحريني مابين (٣٦و٣٧) ألف جنيه، واستقرت الأسعار في حدود (36) إلى (38) ألف جنيه، لبقية أنواع الجرامات من الذهب.

وقال تاجر آخر إنهم يقلِّلون الطلبات على البحريني والكويتي لأن أغلب الأحيان تكون التشكيلات متكرِّرة في ظل الإقبال على الذهب التركي، مبيِّناً أن السوق يشهد حالة من الركود وتراجع حركة البيع مقارنة بالفترة الماضية.

ورهن ارتفاع المبيعات بالأعياد و المناسبات وغالبية الزبائن يأتون من أجل البيع فقط.

وذكرت إحدى السيدات التي التقينا بها في أحد المحلات إنها جاءت للبيع للحفاظ على نقودها وأخرى أوضحت أنها أتت بغرض البيع لسداد التزامات دراسة ابنتها.

الخرطوم: إسلام محمد أحمد: قسمة حسين

صحيفة الصيحة