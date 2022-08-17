السودان يعلن تصدير الماشية واللحوم لدولة آسيوية





بحث وزير الثروة الحيوانية والسمكية، حافظ إبراهيم عبد النبي مع السفير الإندونيسي بالسودان سوناركو سويتو التعاون بين السودان وإندونيسيا، والفرص المتاحة للاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية.

وقال الوزير لدى لقائه سفير إندونسيا لدى السودان إن دولة إندونسيا تعتبر من الدول التي لها علاقات وتعاون في كافة المجالات وتحديداً في قطاع الثروة الحيوانية.

وأكد حافظ على تنشيط وتفعيل مذكرات التفاهم في مجال الثروة الحيوانية، منوها إلى أن السوق الإندونيسي من الأسواق المهمة لقطاع الثروة الحيوانية، وذلك لفتح فرص وأسواق جديدة خاصة في قطاع الأسماك واللحوم.وشدد الوزير على تبادل الزيارات بين السودان وإندونيسيا.

من جانبه قال السفير الإندونيسي بالسودان سوناركو سويتو اطلعنا على الإمكانيات الكبيرة للسودان في مجال الثروة الحيوانية، مؤكداً على التعاون في المجالين الزراعي والحيواني والاستثمار فيهما.

وقال إن العمل جارٍ لتوقيع مذكرات تفاهم في مجال الاستثمار بقطاع الثروة الحيوانية والزراعة والتجارة، إضافة إلى التدريب وتبادل الخبرات لمنفعة البلدين.

صحيفة الحراك السياسي